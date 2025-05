Bari, servizio whatsapp disattivato per il cup dell’Oncologico

L’Oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari comunica che a partire da domani 21 maggio sarà disattivato il servizio WhatsApp per le prenotazioni. Rimarranno attivi per il Cup (Centro unico prenotazioni) solo due riferimenti telefonici che gli utenti potranno contattare dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30. In particolare, il numero 080.2240040 per le prestazioni sanitarie con ricetta rossa o dematerializzata e il numero 080.2240044 per le prestazioni sanitarie cosiddette in Alpi (Attività di libera professione intramuraria.