Elezioni amministrative, 23 impresentabili: 5 a Taranto

Sono 23 i candidati impresentabili alle prossime elezioni amministrative del 25 e del 26 maggio secondo il codice di autoregolamentazione delle candidature, approvato dalla Commissione Antimafia. Per le elezioni di Genova non risultano impresentabili mentre ne sono stati individuati cinque per quelle di Taranto. “Anche durante questa tornata delle amministrative la Commissione parlamentare antimafia ha svolto i controlli sulle liste con gli stessi criteri dello scorso anno: tutti i capoluoghi di provincia e tutti i Comuni superiori ai 50mila abitanti e tutti i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. È un modo per continuare a chiedere alla politica liste pulite e maggiore attenzione quando si scelgono i rappresentanti dei cittadini”, ha spiegato la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, a margine dell’annuncio dei nomi.