Nefrologia di Barletta, nominata la nuova direttrice

A partire dal 16 maggio la dott.ssa Tiziana Piccolo, già dirigente medico dal 2008 presso l’UOC di Nefrologia e Dialisi Asl Bt, preposta all’assistenza, cura e programmazione delle varie attività nei diversi setting assistenziali, è la nuova Direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi del Dimiccoli di Barletta.

Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta presso l’Università di Bari e la successiva specializzazione in Nefrologia, la dott.ssa Piccolo – la quale può vantare attività in qualità di autrice e co-autrice di numerose pubblicazioni scientifiche oltre a collaborazioni a diverse ricerche di tipo clinico e laboratoristico – ha completato la sua formazione con Master di II livello in Trapianti d’ Organo presso il Policlinico Gemelli e di Management Sanitario, controllo delle risorse e strumenti di gestione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e SDA Bocconi School of Management e presso il Global Health Training Centre con acquisizione della certificazione Ich Good Clinical Practice.

La dott.ssa Piccolo, che ha anche ricoperto l’incarico professionale di Alta Specializzazione e successivamente Incarico di Altissima professionalità UOC “Biopsie renali” presso il Presidio ospedaliero di Barletta e di Coordinamento e sperimentazione del progetto di ricerca organizzativa assistenziale sperimentale “Nefro-Cardio Care”, è responsabile di centro per lo studio multicentrico Ippocrate “Innovative Products and Process for Chronic disease Therapy via digital, nutritional and pharmacogenomics approach based on healthy eating”.

Docente di Nefrologia presso l’Università degli Studi di Bari-Facoltà di Medicina-Corso di laurea in Dietistica e Tutor del Corso specifico triennale in Medicina Generale, la dott.ssa Piccolo è membro attivo SIN, SIUMB, SIMEDET – Società Italiana Medicina Diagnostica e Terapeutica, SITO – Società Italiana Trapianti d’ Organo e ANED – Associazione nazionale emodializzati, GIMBE – Associazione di promozione formazione e ricerca in ambito sanitario.