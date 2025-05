Sette giorni tra piogge e temporali, poi l’estate

Ultima settimana di tempo instabile poi caldo estivo con l’arrivo, tra il 28 e il 29 maggio, dell’anticiclone africano. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.meteo.it. Nel frattempo, dopo i nubifragi delle ultime ore, è in arrivo una nuova forte perturbazione scandinava: sono attesi temporali con grandine al Nord nella giornata di giovedì e poi verso il Centro-Sud da venerdì. Previsto anche un calo delle temperature. Nelle prossime ore si prevede ancora qualche rovescio su Alpi, Prealpi, Nord-Est e fascia adriatica poi, dalla sera, è atteso il fronte di aria fredda proveniente dalla Scandinavia che potrebbe portare qualche fiocco di neve sulle Alpi di confine fino a quota 1.900 metri. Giovedì si prevede maltempo al Nord, soprattutto in Lombardia e Triveneto con piogge intense e possibili temporali di forte intensità e grandine. Previsto ancora qualche rovescio nel weekend alternato a momenti soleggiati, poi una perturbazione tra martedì e mercoledì specie al Nord e parte del Centro. Da metà della prossima settimana attese temperature estive, con probabilmente a garanzia anche di un ponte del 2 giugno soleggiato e caldo.

Nel dettaglio: Mercoledì 21. Al Nord: localmente instabile, specie al Nord-Est e in montagna. Al Centro: rovesci e temporali sparsi sui settori adriatici. Al Sud: nubi e schiarite, piovaschi in Campania. Giovedì 22. Al Nord: maltempo diffuso. Al Centro: più sole che piogge. Al Sud: nubi e schiarite, caldo. Venerdì 23. Al Nord: rovesci residui al Nord-Est. Al Centro: piogge e temporali specie sul versante adriatico. Al Sud: in prevalenza soleggiato.