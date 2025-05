Bimbo lasciato solo in scuolabus a Bari, in 2 a rischio processo

Rischiano di finire a processo con l’accusa di abbandono di minore l’autista di uno scuolabus e la sua assistente, che l’11 ottobre 2023 avrebbero dimenticato un bambino di tre anni a bordo del mezzo, parcheggiato sotto il sole. Secondo la ricostruzione della Procura, i due sarebbero tornati al deposito senza accorgersi della presenza del piccolo, lasciato da solo per oltre tre ore, dalle 9.00 alle 12.20. Solo in tarda mattinata il bambino – in lacrime e visibilmente provato – sarebbe stato ritrovato.

Il piccolo frequentava un asilo e la madre, assistita dagli avvocati Giuseppe Montebruno e Roberto Signorile, ha sporto denuncia ai carabinieri. Il caso è ora in udienza predibattimentale: oggi, dopo alcune eccezioni sollevate dalle difese, è stato deciso il rinvio al 10 luglio. Un referto dell’Asl di Bari riporta che, in seguito al trauma, il bambino presenta “sintomatologia ansiosa persistente” e ha bisogno di supporto psicologico.