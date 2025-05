Asaps, l’erba incolta aumenta i rischi agli incroci stradali

I tagli alla manutenzione delle strade impediscono anche il taglio adeguato dell’erba, lo sfalcio è sempre più occasionale e cala la visuale negli incroci stradali, con conseguente aumento del rischio per ciclisti e motociclisti. Lo afferma l’Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, che ha sede a Forlì: l’erba “ha raggiunto altezze inusuali creando condizioni di ostacolo alla visibilità nelle aree delle intersezioni a raso, con l’incremento dei fattori di rischio perché le ‘foreste’ che crescono coprono segnali, catarifrangenti e ostacolano la visuale ad uno stop”. “Una volta lo sfalcio avveniva con maggiore regolarità e la rasatura dell’erba garantiva visuali adeguate, oggi non è più così – commenta il presidente dell’Asaps, Giordano Biserni – La trascuratezza nella manutenzione stradale, come al solito addebitabile ai tagli dei fondi delle amministrazioni proprietarie delle strade, non permette i tagli periodici e necessari dell’erba, con un’ulteriore elevazione del rischio sulla strada in particolare per i ciclisti e motociclisti spesso resi invisibili dall’ormai ingovernabile altezza dell’erba. L’Asaps denuncia da anni questa situazione di rischio, assolutamente evitabile. Siamo nell’assurda situazione che i tagli impediscono il taglio dell’erba”.