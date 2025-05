Tik Tok, oltre 2 milioni di dollari per la salute mentale

Tik Tok investe nella salute mentale. La società, nell’ambito del suo Mental Health Education Fund, annuncia una donazione da 2,3 milioni di dollari in crediti pubblicitari a 31 organizzazioni per la salute mentale in 22 Paesi del mondo. “Il contributo aiuterà le organizzazioni a creare contenuti sulla salute mentale ancora più informativi e coinvolgenti per gli utenti di tutto il mondo”, spiega TikTok in una nota.

“Abbiamo creato il fondo nel 2023 per sostenere le organizzazioni nella realizzazione di contenuti sulla salute mentale che siano autorevoli, coinvolgenti e positivi – aggiunge – Il Mental Health Education Fund ha contribuito a generare oltre 173 milioni di visualizzazioni dei contenuti prodotti, più di 600 mila nuovi follower per gli account delle organizzazioni, oltre 200 mila visite ai loro siti web e il reclutamento di 486 nuovi volontari, grazie a 7,3 milioni di dollari in donazioni complessive”.

TikTok nei giorni scorsi ha annunciato la fase di test di una nuova funzionalità pensata per incoraggiare i giovani a disconnettersi durante la notte. “Nei nostri test – osserva – il 98% degli adolescenti ha deciso di continuare a mantenere attiva questa funzionalità”. Per gli under 18 la funzione sarà attiva di default. Se decidono di usare TikTok dopo le 22:00, la pagina ‘Per Te’ verrà interrotta da un esercizio di meditazione guidata, se continuano ad usare l’app dopo il primo avviso comparirà un secondo messaggio a schermo intero, più difficile da chiudere. Gli adulti possono attivare la modalità Tempo di Riposo in qualsiasi momento dalla pagina Tempo di Utilizzo delle impostazioni.