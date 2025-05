Incidente sul lavoro nel Barese, morto imprenditore edile

Un imprenditore edile, Sergio Disantarosa, di 77 anni, è deceduto questa mattina in seguito a una caduta da un’impalcatura all’interno di un cantiere a Palo del Colle, nel Barese. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.00. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e del personale dello Spesal per ricostruire con precisione la dinamica.

Secondo una prima ipotesi, l’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di circa tre metri. Sul posto è intervenuto il 118 che ha soccorso l’imprenditore in codice rosso e lo ha trasferito al Policlinico di Bari, dove però è deceduto. “Siamo sotto choc e addolorati: Sergio per noi di Palo è una figura storica”, ha dichiarato all’ANSA il sindaco Tommaso Amendolara, ricordando che Disantarosa “è stato anche presidente Feste patronali ed è stato molto attivo nella nostra comunità. Siamo profondamente scossi”, ha concluso.