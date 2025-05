Bari, fuochi d’artificio a Poggiofranco: “Che brutto spettacolo”

Fuochi pirotecnici ieri sera a Poggiofranco. Nulla di nuovo per la verità in una città che ormai è abituata a festeggiare anche i compleanni sparando liane nel cielo a tutte le ore. Il video dell’ennesimo spettacolo pirotecnico non autorizzato, è stato diffuso dal consigliere comunale e sindaco della notte Lorenzo Lionetti che ha commentato: “Non è una novità che io non sia un amante dei fuochi d’artificio. Chi mi conosce sa quanto io sia sensibile al disagio che causano a persone fragili e animali, spesso terrorizzati da quei rumori improvvisi e assordanti. Ma quello che colpisce davvero in questo video girato a Poggiofranco, in via Mazzitelli, non è solo il fuoco pirotecnico illegale. È l’indifferenza, la tranquillità, la normalità con cui quel gruppo di persone assiste allo spettacolo, come se nulla fosse. Ecco, questo è il vero problema. I fuochi pirotecnici restano un reato. Non possono essere tollerati da una città che, con fatica, cerca di costruire una buona politica della notte, che sia rispettosa e civile. Dare la colpa sempre e solo alle istituzioni, di fronte a scene come queste, diventa difficile. Forse è arrivato il momento che anche noi, cittadini baresi, ci fermiamo a riflettere sulle nostre consuetudini. Perché Bari non può cambiare da sola. Ha bisogno della collaborazione di tutti”.