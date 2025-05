Bari, incidente stradale nella notte: due feriti

Questa notte si è verificato un grave incidente su via Tatarella, direzione vs ponte Adriatico, tra la rotatoria di Poggiofranco e quella del Lidl. Due veicoli convolti, una autovettura e un quadriciclo con due giovani donne a bordo. La conducente minorenne trasportata con urgenza dai sanitari è in prognosi riservata presso il Policlinico. La passeggera con trenta giorni di prognosi. Accertamenti sulla dinamica in corso da parte della Polizia Locale. Sequestrati i mezzi coinvolti nel sinistro a disposizione dell’autorità giudiziaria