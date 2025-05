Donna picchiata in casa nel Brindisino, è grave

Una donna è ricoverata in condizioni critiche all’ospedale “Perrino” di Brindisi dopo essere stata brutalmente picchiata nella sua abitazione di Latiano, nel Brindisino. A finire in carcere è il marito, già sottoposto agli arresti domiciliari, ora accusato di lesioni gravissime.

La vittima ha riportato un grave trauma toracico ed è attualmente in prognosi riservata. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti da rumori e urla provenienti dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri, che hanno ricostruito l’accaduto. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione.