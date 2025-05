Ruvo: cani sbranano gatti la notte. Aidaa chiede messa in sicurezza

Sono oramai diverse le segnalazioni giunte alle associazioni animaliste ed anche all’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA da cittadini spaventati dalla presenza notturna di un branco di sette maremmani che si aggirerebbero per le strade di Ruvo di Puglia arrivando anche ad uccidere e sbranare alcuni gatti come si evince da un filmato pubblicato di recente. Sulla vicenda interviene l’AIDAA che nelle prossime ore invierà una denuncia alla procura di Bari nella quale si chiede di catturare il branco di cani e che gli stessi vengano posti in sicurezza affidandoli a chi è in grado di accudirli evitando loro il traumatico passaggio in canile, ed indagini specifiche per verificare se i cani hanno un proprietario o se sono randagi in modo da capire se ci sono delle responsabilità oggettive dietro quanto sta accadendo.

“Sappiamo che sul territorio le associazioni lavorano da temo e bene per limitare il fenomeno del randagismo sia attraverso le microchippature che le sterilizzazioni proprio per questo appare anomalo quanto sta succedendo- scrivono in una nota gli animalisti-chiediamo si ponga rimedio immediato alla questione soprattutto per tutelare i mici oggetto di aggressione da parte dei sette maremmani. Chiediamo inolte- continuano gli animalisti di AIDAA- ai proprietari dei gatti di tenerli in casa nelle ore notturne proprio per garantire le loro incomunità fisica”.