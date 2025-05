Criminalità diffusa a Bitonto: intensificate attività controllo

Nei giorni trascorsi, la Polizia di Stato ha predisposto un dispositivo di prevenzione e repressione dei reati con servizi di vigilanza e di ordine pubblico, nonché di controllo straordinario del territorio, nel comune di Bitonto.

La attività rientrano nelle strategie di prevenzione e contrasto al crimine diffuso elaborate dal Questore di Bari per il contrasto ai fatti reato che maggiormente influiscono sulla percezione di sicurezza e creano allarme sociale.

Con unità operative del Commissariato di pubblica sicurezza locale personale, della Divisione PAS, e del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” sono stati perseguiti quattro obiettivi principali: · intensificazione del controllo del territorio anche con posti di controllo e di blocco; · controllo di locali pubblici e siti di particolare aggregazione sociale; · applicazione di misure di prevenzione e di repressione nei riguardi delle persone controllate ;· repressione del fenomeno della diffusione e della commercializzazione degli stupefacenti;

esito servizi di controllo straordinari del territorio: – 142 persone controllate, 59 con precedenti, 2 straniere, 4 con avviso orale;- ⁠5 posti di controllo; – ⁠6 perquisizioni personali (ex art. 103 dPR 309/90 e art. 4); – ⁠0,9 gr hashish sequestrato amm.te; – ⁠1 persona segnalata all’Autorità amm.va;- ⁠4 contestazioni CdS;- ⁠2 esercizi pubblici controllati. – ⁠eseguito ordine esecuzione espiazione pena detentiva in carcere ed un’altra persona è stata arrestata per esistenza a P.U..

Durante un controllo di polizia amministrativa dei poliziotti della PAS della Questura ad un’autorimessa sita a Bitonto, è stato, inoltre accertato che all’interno di due box veniva esercitata l’attività abusiva di meccatronica, e per questo si è proceduto a contestare amministrativamente le violazioni di cui all’art. 10 comma 2 della Legge n. 122/1992 con due sanzioni di 5164.00 euro e a sequestrare l’attrezzatura rinvenuta.