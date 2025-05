Minacce di morte all’ex compagna, 29enne arrestato a Lecce

Un ventinovenne della provincia di Lecce è stato arrestato sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per stalking. La misura, firmata dal gip di Lecce, è stata eseguita dagli agenti della sezione Volanti dopo la denuncia presentata dalla ex compagna del giovane. La ragazza ha riferito di essere da tempo vittima di continue aggressioni e vessazioni da parte del suo ex ed ha rivelato che nonostante i due avessero avuto, pochi mesi fa, un bambino, era stata costretta ad interrompere la relazione e ad allontanarsi dalla casa in cui convivevano perché spaventata dalla possibilità che l’uomo potesse farle del male. La donna ha anche consegnato file audio contenenti le minacce di morte ricevute dall’uomo.