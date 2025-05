Bari, resta chiusa strada Cappuccini: “Le promesse? Solo sulla carta”

Era dicembre scorso. I residenti del complesso FaraOne avevano strappato una promessa al Comune, l’ennesima: riapriremo la strada chiusa dei Frati Cappuccini. L’assessore ai lavori pubblici lo aveva assicurato. Con una promessa: a febbraio un nuovo incontro. Al momento però la strada è ancora chiusa e dell’incontro promesso non vi è traccia. Dopo tante segnalazioni e richieste di intervento da parte dei cittadini all’amministrazione comunale, le promesse si sono moltiplicate. Ma sono rimaste “sulla parola” e non nei fatti. Resta, quindi, ancora un’impresa tornare a casa per quanti abitano nel residence Fara One. La rotonda realizzata dinnanzi alla Chiesa di Santa Fara, infatti, non ha uscita sulla strada del residence. Il risultato? I tempi di percorrenza si triplicano: per tornare a casa è necessario percorrere tre chilometri in più su una strada per giunta dissestata dissestata e spesso mal frequentata.

Fara One è un residence dove vivono e lavorano oltre quattrocento utenti: un grande disagio per tutti. Il disagio è stato avvertito anche dai frati della Chiesa: molti automobilisti utilizzavano, infatti, il grande parcheggio antistante per fare manovre e facilitarsi il rientro a casa. Cosa che non è stata apprezzata dai frati che si sono visti costretti, ormai da mesi, a chiudere i cancelli della Chiesa. Ma c’è un’aggravante: in via Nicola Bellomo sono sorti due nuovi edifici. Chiavi in mano i nuovi proprietari avranno, quindi, un doppio problema: da una parte una rotonda che non facilita la viabilità e dall’altra le strisce pedonali che dovrebbero consentire l’attraversamento ai pedoni da via Bellomo alla chiesa di Santa Fara. Strisce sicure, però, quanto un gatto in tangenziale. Che – si sa – ha vita breve. La soluzione sarebbe quindi la riapertura di Strada dei Cappuccini. Tutti d’accordo. Almeno sulla carta. https://www.borderline24.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Video-2025-05-26-at-10.47.56.mp4