Bari, in via Dante c’è una discarica a cielo aperto

Immondizia che straborda dai bidoni e cattivi odori. In via Dante a pochi passi dalle vie dello shopping. La denuncia è di un lettore di Borderline24 che ha segnalato una situazione che persiste e che durante l’estate diventa ancora più insostenibile: “Con l’arrivo del caldo – spiega – il cattivo odore diventa insopportabile. Non solo: abbiamo più volte denunciato la presenza di blatte. E’ davvero assurdo che si arrivi a questo punto. Non è ammissibile né in centro né in altri quartieri della città”.