Bari, il caos semafori per realizzare la ciclabile. Traffico in tilt

I lavori per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà via Fanelli, dal confine con il territorio di Valenzano, a via Tridente, passando per via Gorizia e via Demetrio Marin, preoccupano i residenti che questa mattina si sono ritrovati intrappolati tra semafori non sincronizzati e nuove corsie non precedentemente segnalate.

“Il nuovo tracciato infatti – chiarisce una residente – provoca un riassetto non indifferente della zona, inevitabilmente impattante, che renderà difficoltoso il rientro a casa per molte persone. In quale corsia deve sostare chi attende il verde per svoltare a sinistra? Non so se sia più pericoloso rispettare il semaforo tra due corsie, bloccare il traffico o passare con il rosso”.

L’intervento, finanziato con 3.766.663 euro di fondi Pnrr, consentirà di eseguire tre percorsi strategici per la rete ciclabile della città di Bari, collegando al tessuto urbano i quartieri di Loseto, Carbonara e San Paolo, e rendendo raggiungibili sulle due ruote anche il Comune di Valenzano e l’aeroporto di Palese.

Le tre nuove piste ciclabili si articolano lungo i percorsi definiti dal progetto. Il primo percorso ciclabile (Valenzano) è esteso per circa 4,7 chilometri, collega l’attuale pista ciclabile di via Nicola Tridente con il confine comunale di Valenzano, transitando fino a via Gorizia per le vie Nicola Tridente, Demetrio Marin e Giuseppe Fanelli.

Il secondo percorso ciclabile (Loseto) connette la frazione di Loseto alla pista ciclabile presente lungo via della Costituente, passando da via Trisorio Liuzzi, via Giulio Petroni e i viali Kennedy ed Einaudi. Esteso per circa 7 chilometri, collega l’attuale pista ciclabile di viale Luigi Einaudi, nei pressi di Parco 2 Giugno, con la frazione di Loseto (via Monsignor Nuzzi).

Il terzo percorso ciclabile (viale Europa) collega l’aeroporto di Bari Palese con il quartiere San Paolo, realizzando una pista ciclabile su viale Europa sino all’intersezione con via Bruno Buozzi per una lunghezza di circa 6 chilometri.