Amanti del buon cibo? Cinque località estive nel mondo da non perdere

Sei amante del buon cibo? Ecco secondo una indagine di Skyscanner cinque luoghi dove assaggiare i piatti più di tendenza

1. San Sebastián: cheesecake basca San Sebastián è una meta soleggiata sulla costa della Spagna che attira i viaggiatori anche solo per la sua cucina, ma che offre anche molto altro. La cheesecake basca ha un esterno dorato caramellato e un cuore cremoso: gli amanti del buon cibo torneranno per gustarla ancora e ancora.

2. Vietnam: pho tradizionale La migliore zuppa che potrai mai assaggiare (con tutte le altre prelibatezze) può essere acquistata per pochi spiccioli. Spendi il resto per ammirare i panorami epici della baia di Ha Long o per farti cucire un outfit su misura a Hội An.

3. Messico: tacos di birria La birria è un saporito stufato messicano a base di carne di capra, manzo o agnello. È ricoperta da una salsa a base di aceto, peperoncini essiccati, aglio, erbe aromatiche e spezie. Viene poi cotta in un brodo di birra, quindi avvolta in un taco. È il modo migliore per ricaricarsi dopo una giornata di sole, sabbia e cenote.

4. Roma: pinsa Voglia di pizza? Non c’è posto migliore per gustarla. Questa ricetta, che ha origine nell’antica Roma, si è evoluta nel corso dei secoli. Soffice come una nuvola, la sua crosta è leggera e ariosa e la base è ricca di fantastiche di bolle. Come se servissero altri motivi per prenotare un volo per l’Italia.

5. Spagna settentrionale: pintxos I Paesi Baschi fanno la loro apparizione anche in questa top 5. Simili alle tapas, ma originari del nord della Spagna, i pintxos sono stuzzichini in cui si mescolano i grandi sapori della zona. Di solito vengono serviti con un pratico stuzzicadenti. Perché assaggiare un solo piatto quando puoi gustarne tanti?