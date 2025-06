Un dingo morde un bambino in spiaggia, accoltellato

Un dingo, tipico e noto cane riselvatichito dell’Australia, si è reso protagonista di una morsicatura a un bambino di 9 anni che stava giocando a Yidney Rocks sull’isola di K’gari, precedentemente nota come Fraser Island ma a sua volta è stato accoltellato da un turista, mettendolo in fuga. Un portavoce del Queensland Ambulance Service ha confermato che il bambino, di 9 anni, è stato morso al braccio da un dingo a Yidney Rocks a K’gari (ex Fraser Island) intorno alle 11.47 di venerdì mattina. Il dingo è stato ferito dai passanti che sono corsi in suo aiuto, ha affermato il Dipartimento dell’ambiente e della scienza (DES) in una nota. I ranger sono ora sulle tracce del dingo e intensificheranno i pattugliamenti nella zona. Il bambino è stato trasportato all’ospedale di Hervey Bay in condizioni stabili grazie all’aiuto del Marine Rescue Queensland. In realtà sembra che non sia stato nulla di grave, ma l’episodio riporta l’attenzione pubblica australiana sul problema della convivenza dell’uomo con i dingo: nell’aprile scorso una bambina che stava nuotando in mare è stata attaccata da un cane selvatico che l’ha tenuta sott’acqua per pochi secondi. I parenti che erano vicini sono accorsi e l’hanno liberata, ma la bambina ha ricevuto morsi alla testa e alle dita. Il 16 giugno un ragazzo di 10 anni che stava passeggiando vicino al mare è stato attaccato e a salvarlo è stata la sorella di 12 anni. Il ragazzo ha riportato ferite alla spalla e lividi alla clavicola nell’attacco. Il filmato della Dashcam ripreso dai ranger due settimane prima dell’attacco mostra un dingo che insegue un ragazzo e un maschio adulto vicino a dove il bambino di 10 anni è stato trascinato in acqua. Il dingo è stato successivamente soppresso per “cattivo comportamento”, sebbene non ci siano attualmente piani per sopprimere il responsabile dell’attacco del 16 giugno 2023.

Arriva poche settimane dopo che un altro dingo è stato soppresso a seguito di una serie di attacchi, tra cui un turista francese che prendeva il sole sul lato orientale dell’isola. L’isola di Fraser nel Queensland, ospita anche circa 200 dingo selvaggi. Anche se ci sono regole severe sul non dare del cibo agli animali, con tanto di pesanti multe per i trasgressori, i dingo dell’isola di Fraser sono più curiosi e meno diffidenti dei dingo della terraferma. I ranger affermano che i visitatori che scartano cibo o nutrono deliberatamente i dingo hanno causato direttamente “i problemi attuali e storici” tra gli animali e le persone sull’isola. Darren Blake, un ranger indigeno della Butchulla Aboriginal Corporation, ha avvertito i genitori di mettere in sicurezza i campeggi e di non lasciare soli i bambini quando visitano l’isola. Blake ha ricordato ai turisti, che i dingo erano predatori che usavano comportamenti di caccia come lo stalking, il ringhio e il morso. Cresce la paura: “Fate attenzione ai bambini”. Il dingo o wongari è considerato fauna selvatica nativa ai sensi del Nature Conservation Act 1992 ed è protetto nei parchi nazionali. K’gari è un’isola dichiarata Patrimonio dell’Umanità lungo la costa sud-orientale del Queensland e fa parte del Great Sandy National Park, noto per le sue lunghe spiagge, foreste e laghi incontaminati di acqua dolce. “Si ricorda ai visitatori di K’gari/Fraser Island di portare con sé un bastone e di sorvegliare sempre i bambini”, ha affermato un portavoce del DES.

(foto pixabay)