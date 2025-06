Cucina, ricca di vitamine e alleata della salute: in tavola la pesca

Ricca di vitamine e alleata della salute, in tavola oggi portiamo la pesca. Si tratta di uno dei frutti più amati dell’estate. La pesca è un vero concentrato di gusto, leggerezza e benessere. Succosa, colorata e profumata, porta in tavola non solo la dolcezza della bella stagione, ma anche numerosi benefici per l’organismo, spesso sottovalutati. Ma andiamo per gradi.

La pesca (Prunus persica) è un frutto appartenente alla famiglia delle Rosacee. Ne esistono molte varietà: a polpa gialla o bianca, vellutata o liscia (le cosiddette pesche noci), tutte caratterizzate da un basso apporto calorico (circa 30-40 kcal per 100 g) e da un elevato contenuto di acqua (oltre l’85%). Ricca di antiossidanti, tra cui vitamina C, flavonoidi e betacarotene, utili a contrastare i radicali liberi e a rafforzare il sistema immunitario la pesca è inoltre una preziosa alleata dell’intestino. Questo, grazie al buon contenuto di fibre che facilitano la digestione e regolano il transito intestinale.

Ma non solo. La pesca è infatti anche alleata della pelle, per la presenza di vitamina A e C che stimolano la produzione di collagene e favoriscono l’elasticità cutanea. Inoltre è diuretica e detossinante, grazie al potassio e all’elevato contenuto di acqua. Infine, ma non perché meno importante, la pesca è un frutto ben tollerato da quasi tutti, facile da digerire e indicato anche nei regimi alimentari ipocalorici. Ecco tre ricette (due salate, una dolce) per portarla in favola in maniera differente dal solito.

Insalata di pesche grigliate, feta e rucola

Lavate bene le pesche e tagliatele a spicchi senza sbucciarle. Scaldate una piastra e grigliatele per 2-3 minuti per lato, finché saranno leggermente caramellate. In un piatto disponete la rucola, aggiungete le pesche grigliate, la feta sbriciolata e i pinoli. Condite con un filo d’olio, una spolverata di pepe e, se gradite, qualche fogliolina di menta. Servite tiepida o a temperatura ambiente.

Risotto alle pesche e speck croccante

Tritate finemente la cipolla e fatela soffriggere in un filo d’olio. Unite il riso e tostatelo per un paio di minuti, poi sfumate con il vino bianco. Tagliate la pesca a dadini e aggiungetela al riso. Proseguite la cottura versando il brodo poco alla volta, mescolando di tanto in tanto. A parte, rosolate lo speck in una padella antiaderente fino a renderlo croccante. Quando il risotto è pronto, mantecate con un po’ di parmigiano se lo desiderate, quindi impiattate e guarnite con lo speck croccante.

Pesche ripiene al forno con mandorle e miele

Tagliate le pesche a metà e togliete il nocciolo. In una ciotolina mescolate le mandorle, il miele e la cannella fino a ottenere un composto uniforme. Farcite il centro di ogni pesca con il ripieno. Disponetele in una pirofila con un goccio d’acqua sul fondo e, se volete, aggiungete un fiocchetto di burro su ogni metà. Infornate a 180°C per circa 20-25 minuti. Servitele tiepide accompagnandole con yogurt greco o una pallina di gelato alla vaniglia.