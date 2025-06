Veo 3: L’IA di Google che genera video, forse troppo, realistici

Nel panorama tecnologico attuale, Google ha recentemente presentato Veo 3, un avanzato strumento di generazione video basato sull’intelligenza artificiale. Questo modello è in grado di creare video altamente realistici a partire da semplici descrizioni testuali, integrando immagini, movimento e suono in un unico processo automatizzato.

Quello che Veo 3 mostra oggi ha superato la soglia del “notevole” e si avvicina pericolosamente al “non distinguibile”.

Parliamo di un sistema capace di generare video realistici da prompt testuali, con una fluidità cinematografica che solo pochi mesi fa sembrava una visione da laboratorio. Texture dettagliate, movimenti credibili, ambienti coerenti, perfino la profondità di campo e lo stile narrativo possono essere imitati. Tutto a partire da una semplice descrizione.

Veo 3 non è solo uno strumento per creativi, registi o pubblicitari a budget ridotto. È una sfida concreta al concetto stesso di realtà visiva. Fino a ieri potevamo fidarci di un video come prova di qualcosa. Oggi forse, non più.

La generazione automatica di immagini aveva già sollevato dubbi, ma ora che anche il movimento, l’audio, le espressioni facciali, la recitazione vocale.. cosa resta della verità?

E soprattutto: chi sarà in grado di riconoscerla?

Nessuno, ad oggi, sembra essersi fermato a domandarsi come verranno usati questi strumenti fuori dai laboratori. Siamo davvero pronti a una realtà digitale in cui ogni video potrebbe essere falso, ma perfettamente credibile?

Certamente Veo 3 è brillante, affascinante, spaventosamente efficace. Ma se tutto può essere simulato, il valore dell’autenticità aumenterà o crollerà? La realtà sarà davvero distinguibile domani dalla finzione?