Giovani e social media, è rischio depressione

Stare troppo sui social media potrebbe favorire la comparsa di sintomi depressivi. Lo suggerisce uno studio pubblicato su Jama Network Open e condotto da Jason Nagata dell’Università di San Francisco. La fruizione di social è stata monitorata per due anni in un gruppo di 11.876 partecipanti che avevano in media poco meno di 10 anni all’inizio dell’osservazione. E’ emerso che un aumento individuale del tempo d’uso – rispetto al tempo medio che ciascuno era abituato a passare sulle piattaforme – risulta predittivo del rischio di soffrire di sintomi depressivi l’anno successivo.

I ricercatori hanno calcolato che se un giovane inizia ad usare i social di più rispetto all’uso medio che ne fa di solito, nell’anno successivo, quel giovane presenterà un aumento significativo dei sintomi depressivi. L’effetto, pur non enorme, indica che un uso sopra la propria media personale è collegato a un peggioramento della salute mentale: approssimativamente un aumento dell’uso dei social rispetto alla propria media per un giovane si traduce in un aumento di circa il 10-20% del rischio di sviluppare sintomi depressivi nell’anno successivo. Gli autori suggeriscono che i risultati di questo studio dovrebbero suonare come un campanello d’allarme laddove i genitori intravedessero un cambiamento nell’uso delle piattaforme da parte dei figli.