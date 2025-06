Bari, 207 dosi di cocaina in auto: arrestato 24enne

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, a Bari, ha tratto in arresto un giovane di 24 anni, incensurato, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Bari hanno proceduto al controllo di un’autovettura, guidata dal 24enne, che nelle fasi di identificazione appariva, senza apparente motivo, nervoso ed in stato di agitazione. Insospettiti, i poliziotti hanno approfondito il controllo e sottoposto a perquisizione l’uomo e la sua vettura. Celate all’interno della fodera del sedile anteriore lato guida e nel cofano motore sono state rinvenute e sequestrate 207 dosi di cocaina, per un peso lordo complessivo pari a 128.51 grammi.

Il giovane, tratto in arresto, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.