Bari, malattie infiammatorie della pelle: screening gratuito

È in programma oggi alle ore 17, negli spazi del Polo socio-sanitario di prossimità (in via Re David 76), un nuovo appuntamento di informazione, educazione e screening sanitario. “Prevenzione ed educazione: malattie infiammatorie della pelle” è il titolo dell’incontro, che sarà condotto dal Alex Meduri, medico specializzando in dermatologia: a margine della presentazione gli interessati potranno sottoporsi gratuitamente a uno screening clinico della pelle.

Il Polo socio-sanitario di prossimità è uno dei servizi di welfare supportati dall’amministrazione comunale, aperto a tutta la cittadinanza e in particolar modo a persone in condizione di difficoltà socio-economica. Le attività di “Sportello di orientamento e consulenza socio-sanitaria” sono gestite da Psicologi per i Popoli Bari e Bat, in collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm Bari: il servizio rappresenta il primo sportello cittadino preposto a offrire prestazioni gratuite di orientamento sociale e sanitario, tramite l’impiego di un’equipe multidisciplinare, costituita da medici, psicologi e assistenti sociali, che si avvale del supporto di mediatori culturali. La sede è aperta tutti i martedì, dalle 9.30 alle 13.30 e il giovedì e venerdì, dalle 15 alle 19.