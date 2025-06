Bari, un murales di San Luca simbolo della rinascita urbana

Sabato 7 giugno alle ore 10, presso la Parrocchia di San Luca (Via Appulo Guglielmo, 4) a Bari sarà inaugurato il murale “In volo sul mare”, realizzato dall’artista Silvio Paradiso e donato da Retake alla comunità del quartiere. Si tratta di un omaggio da parte dei volontari, in collaborazione con i ragazzi della parrocchia, e i catechisti. Un’opera d’arte pubblica che ha l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza, restituire dignità a uno spazio condiviso e generare speranza attraverso la bellezza: è questo il significato del murale firmato da Silvio Paradiso, già autore di numerosi interventi urbani in città. Il murale, intitolato “Il volo – Un omaggio a San Luca”, raffigura un gruppo di uccelli in volo su uno sfondo carico di luce e colore. L’opera vuole evocare l’idea del cammino, del movimento collettivo, dell’energia vitale che attraversa le comunità e le spinge verso un futuro condiviso.

L’iniziativa – organizzata in occasione della festa della Parrocchia di San Luca che durerà tutta la giornata – nasce dalla collaborazione tra Retake e la Parrocchia di San Luca, con il supporto di Gens Nova e Federfarma, e rientra in un più ampio percorso di riqualificazione che ha visto anche il recupero del campo da calcetto della parrocchia, oggi restituito al quartiere dopo anni di abbandono: un’iniziativa fortemente voluta dalla comunità di San Luca e finanziata da Federfarma, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi del quartiere Japigia un luogo accogliente e sicuro in cui crescere insieme. La cerimonia del 7 giugno sarà non solo un momento di festa e incontro aperto a tutta la cittadinanza, ma anche un’occasione per riflettere su quanto l’arte, la cura e la partecipazione possano diventare strumenti concreti di trasformazione. Sono invitati all’evento rappresentati istituzionali, realtà del terzo settore e soprattutto cittadine e cittadini che hanno contribuito, con generosità e visione, a questo progetto collettivo.

“A nome di Retake abbiamo scelto di donare questo murale alla Parrocchia di San Luca per lasciare un segno visibile e duraturo di ciò in cui crediamo: la forza dell’arte come strumento di rigenerazione sociale, il valore degli spazi pubblici come luoghi di incontro e il diritto dei cittadini a vivere in un quartiere accogliente, curato e pienamente condiviso. Ci piace l’idea di regalare un murale perché San Luca è anche patrono degli artisti!”, dichiara Annalisa Condurro, referente Retake Bari.