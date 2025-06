Temperature bollenti al Sud, nel fine settimana previsti 40 gradi

Italia investita dal caldo umido con temperature che entro domenica raggiungeranno i 38-40°C diffusi tra Sicilia, Sardegna e Puglia. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Ma nelle prossime ore, a causa dello scontro dell’aria calda di origine subtropicale con l’aria più fresca in moto ovest-est tra Francia e Germania, al Nord si svilupperanno temporali molto intensi e grandinate. “Si tratta – afferma – di diluvi tropicali con accumuli superiori ai 100 litri per metro quadrato in poche ore e una violenza che una volta era tipica solo delle zone tropicale o meglio equatoriali”. Nel dettaglio: – Giovedì 5. Al Nord: temporali possibili su molte zone. Al Centro: cielo poco nuvoloso, addensamenti in Toscana e Sardegna. Al Sud: soleggiato e caldo. – Venerdì 6. Al Nord: sole e caldo, rovesci sulle Alpi. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole e molto caldo. – Sabato 7. Al Nord: sole e molto caldo, temporali isolati sulle Alpi. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: tutto sole e caldo a tratti intenso su Sicilia e Puglia. Tendenza: primi 40°C al Sud, poi leggero calo termico tra lunedì e martedì; in seguito nuova fiammata africana ancora più intensa.

(foto freepik)