Tratta e sfruttamento, a Bari confronto nazionale tra esperti

Tratta e sfruttamento di esseri umani, a Bari un confronto nazionale tra esperti sul tema. È quanto avverrà domani, martedì 10 giugno a Spazio Murat luogo in cui è in programma il convegno nazionale sul tema della tratta internazionale di donne e uomini, a fini di sfruttamento sessuale e lavorativo. L’iniziativa che si terrà a Bari a partire dalle ore 9:30 è promossa da Regione Puglia nell’ambito del progetto “La Puglia non tratta”, giunto alla sesta edizione e finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Il programma della giornata prevede due distinti momenti di approfondimento: la mattina si alterneranno relatori istituzionali per un confronto a più voci sulle principali emergenze e proposte programmatiche, relative ai processi di emersione, accoglienza e integrazione delle vittime, con un focus sui risultati conseguiti nell’esperienza pugliese; il pomeriggio, maggiormente rivolto agli operatori del settore, prevede un dialogo sui due temi del convegno: lo sfruttamento lavorativo e quello sessuale.

Il convegno si apre alle 9:30 con i saluti istituzionali del Sindaco di Bari Vito Leccese e del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, seguirà la proiezione del videospot “La Puglia non Tratta” diretto da Alessandro Piva per poi continuare con gli interventi in programma: “Il ruolo della Puglia nel contrasto allo sfruttamento di esseri umani” a cura di Viviana Matrangola, Assessore Regione Puglia: Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale e Massimiliano Fiorentino, Presidente CROAS Puglia, “Il meccanismo nazionale di Referral e la sua implementazione nei territori” a cura di Francesca Nicodemi, Consulente Esperta Dipartimento per le Pari Opportunità, “Le politiche di contrasto al caporalato e l’impegno del Ministero del Lavoro” a cura di Barbara Siclari, Dirigente divisione I – Direzione Generale per le Politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti.

Dopo un breve Coffee Break si prosegue alle 11:50 con “L’esperienza de La Puglia non Tratta 2024-2025” che vedrà la Presentazione progetto e dati a cura di Coop. Soc. CAPS, Unità di Strada e di Contatto: dalla marginalità all’emersione, attività negli insediamenti informali a cura di Coop. Atuttotenda e Coop. Medtraining, Drop-in: l’esperienza degli sportelli a cura di CIR Consiglio Italiano Rifugiati Lecce, Accoglienza residenziale e territoriale a cura di Associazione Micaela Onlus e Inclusione socio-lavorativa e tirocini formativi a cura di Associazione Giraffa. Questa sezione di interventi si conclude con la proiezione di un estratto dall’intervista WelfarePost | SALL – Il caporalato, una condizione disumana.

A seguire, alle 12:50, Chiara Scipioni, Protection Associate Human Trafficking UNHCR sarà protagonista di un intervento dal titolo “Il ruolo di UNHCR, intreccio tra protezione internazionale e Art.18” e a seguire Gianfranco Della Valle, Coordinatore Numero Verde Antitratta interverrà a proposito de “Il Numero Verde Antitratta, la trasformazione del fenomeno attraverso i numeri”. La mattinata si concluderà con la “Consegna delle Parole della Tratta, dalla Regione agli Enti al Territorio” a cura di Anna Maria Cantacessi, Responsabile del Procedimento de La Puglia non Tratta, Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale di Regione Puglia La moderazione degli interventi della mattina è affidata a Gianpietro Occhiofino, Giornalista, Funzionario della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale di Regione Puglia

Dopo la pausa pranzo (13:45 – 15:00) i lavori proseguono con un “Dialogo sulla Tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e i Decreti Flussi” affidato a Tommaso Sbriccoli (Antropologo esperto di sud asiatico, Università di Siena), Dario Belluccio (Esperto Associazione Studi Giuridici Immigrazione) e Aurora Sordini (Coordinatrice Help Desk Anticaporalato) con la moderazione della Coop. Comunità Oasi2 San Francesco. Alle ore 16:00 in programma un “Dialogo sulla Tratta a scopo di sfruttamento sessuale: le nuove accoglienze e le discriminazioni fondate sul genere” che vedrà gli interventi di Nicola Covella (Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari), Rosy Paparella (Coordinatrice Centro Antidiscriminazione CAD Mo.N.Di.) e Nicoletta Zocco (Coordinatrice Unità di Strada Vivian Love, Coop. CAT), il dialogo è moderato dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Alle ore 17:00 sono previste le “Conclusioni e chiusura dei lavori” a cura di Vitandrea Marzano, Dirigente Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale di Regione Puglia. L’evento è in fase di accreditamento per gli Assistenti Sociali presso il CROAS Puglia. L’iscrizione al convegno è obbligatoria e può essere effettuata al seguente link: https://forms.office.com/e/TU3mJfW9KT.