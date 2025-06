Auto ribaltata e feriti è il bilancio dell’incidente avvenuto poco fa sulla statale 16, in particolare in direzione Sud, all’altezza di San Giorgio. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Ancora ignote le dinamiche, sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. Attualmente il traffico risulta paralizzato con lunghe code. Si consigliano percorsi alternativi.