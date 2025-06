Bari, ancora file all’aeroporto. Si attendono le nuove licenze taxi

A Bari i taxi sono pochi. Quasi merce rara. L’emergenza “auto bianche” si fa sempre più insostenibile. Ma da tempo ormai. E quando alcuni turisti descrivono la situazione taxi in città non ci girano intorno: “Il servizio è pessimo”, dice infatti lapidaria, sulla piattaforma Paytourist, una turista che ha visitato Bari. Le fa eco un’altra visitatrice che sentenzia: “Vi potrebbero essere più auto in giro”.

E la scorsa notte la situazione era sempre la stessa. Sono le 22 all’aeroporto Karol Woytila di Bari-Palese del 9 giugno e si ha come l’impressione di vivere scene già viste. C’è fila per prendere il taxi. Una fila che continua ad aumentare, man mano che l’ora si fa più tarda. Insomma, il disordine che da tempo accompagna il servizio taxi presso l’aeroporto è tornato a far parlare di sé. O forse non si è mai smesso di parlarne. Una storia infinita. I problemi e disservizi al Karol Wojtyla per i turisti e per i baresi di ritorno da ferie e vacanze, o da viaggi di lavoro, non finiscono mai. Il tema è sempre quello: quando i voli subiscono dei ritardi, trovare un mezzo che dall’aeroporto conduca al centro città, magari a tarda notte, è diventata un’impresa. Nei mesi estivi la pioggia di segnalazioni dei turisti poi non manca mai. Nei mesi invernali il problema non si propone con insistenza.

Al momento nel capoluogo pugliese sono 150 le licenze disponibili. Sono poche, ma ne sono in arrivo altre 30 nuove. È infatti in corso il concorso straordinario per l’affidamento, a titolo oneroso (il contributo da versare è fissato in 55mila euro), dei permessi. Le domande pervenute nei termini previsti sono state 65, ma 59 sono state ammesse. Le nuove licenze saranno suddivise in due tipologie: 10 destinate in maniera permanente a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità, e 20 vincolate all’impegno a svolgere, per 5 anni dalla data di assegnazione, il servizio negli orari individuati dall’amministrazione (in particolare nel corso della notte), con particolare attenzione al periodo estivo e alla postazione aeroporto. Le prove orali del concorso, al quale parteciperanno anche donne, sono iniziate ieri.