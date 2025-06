Premio Strega Saggistica a Bari: giovedì 12 giugno i finalisti

Giovedì 12 giugno ore 20 al Fortino Sant’Antonio a Bari è previsto l’incontro con i finalisti del Premio Strega Saggistica 2025 promosso da Regione Puglia, Puglia Culture, Fondazione Bellonci in collaborazione con il Comune di Bari (ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili). Protagonisti della serata, moderata da Maddalena Tutanti, saranno Alessandro Aresu con Geopolitica dell’intelligenza artificiale, Anna Foa con Il suicidio di Israele, Vittorio Lingiardi con Corpo, umano, Simone Pieranni con 2100 e Luigi Zoja con Narrare l’ltalia. Il Premio Strega Saggistica è finalizzato alla valorizzazione della migliore produzione saggistica italiana con l’obiettivo di offrire un importante contributo al dibattito culturale del Paese. L’incontro con i finalisti del prestigioso premio letterario a Bari rientra nelle azioni messe in campo da Regione Puglia per promuovere il Sistema Cultura regionale e nello specifico valorizzare e promuovere la lettura in Puglia.

Il Premio Strega Saggistica è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento e Taobuk – Taormina International Book Festival, in collaborazione con BPER Banca, FUIS-Federazione Unitaria Italiana Scrittori, Gabinetto Vieusseux e Casa dell’Architettura.