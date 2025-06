Carabiniere ucciso, indagano due Procure: conclusa l’autopsia

Sono due le Procure, di Brindisi e Taranto, che indagano dopo l’omicidio del 59enne brigadiere capo Carlo Legrottaglie, avvenuto questa mattina a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, e per la morte del 59enne Michele Mastropietro, deceduto dopo un conflitto a fuoco con la polizia mentre fuggiva tra le campagne di Grottaglie, e ritenuto l’uomo che ha ucciso il militare. In stato di fermo e indagato per concorso in omicidio a Brindisi, e per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale a Taranto, il 57enne Camillo Giannattasio, che – secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine – era con Mastropietro a bordo della Lancia Y rubata nei giorni scorsi, e intercettata durante un controllo del territorio dalla pattuglia dei carabinieri di Francavilla Fontana composta da Legrottaglie e da un altro militare.

Intanto si è conclusa da poco l’autopsia sulla salma del brigadiere capo. Confermate le lesioni da colpi di arma da fuoco che, a quanto si apprende, sarebbero state individuate nella zona addominale. Il medico legale ha prelevato dalla salma del materiale biologico per eseguire altri accertamenti. Gli esiti saranno depositati entro 60 giorni. Ne dà notizia l’Ansa.