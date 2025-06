Incidente nel Foggiano tra auto e tir: un morto

È di un morto il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla statale 655 all’altezza di Candela, nel Foggiano. Per cause in corso di accertamento un automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è stato travolto da un camion che sopraggiungeva: l’auto ha fatto un volo di alcuni metri ed è finita fuori dalla sede stradale. L’automobilista è morto sul colpo. Sul posto i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.