Bari, ancora un incendio alla ex Manifattura. Prende fuoco materasso

Ancora degrado al Mercato Ex Manifattura Tabacchi. Un altro incendio, questa volta nel parcheggio, causato da un materasso abbandonato. “Non è più un’eccezione – chiarisce Luca Bratta, consigliere di Fratelli d’Italia nel Municipio I di Bari – quella struttura è ormai diventata un dormitorio improvvisato, con tutti i rischi che ne conseguono”.

Le fiamme hanno colpito anche un’autovettura. “I cittadini continuano a subire danni, disagi e pericoli – continua Bratta – mentre l’amministrazione sembra più impegnata in selfie e apparizioni che nel dare risposte concrete. Il sindaco prenda finalmente una posizione chiara e seria sul futuro del mercato. Da vent’anni questa situazione si trascina tra promesse mancate e abbandono. Come ho già evidenziato nell’ultimo Consiglio , la maggioranza continua a mostrarsi distante dai problemi reali della città. L’appello è rivolto proprio a voi, alla maggioranza: abbiate il coraggio di denunciare questa situazione e di ridare dignità agli operatori, che da troppo tempo subiscono tutto questo in silenzio e senza tutele”.