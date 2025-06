Pubblicità ingannevole: l’Antitrust sanziona alcuni influencer

E’ di qualche giorno fa la notizia che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso le istruttorie avviate nei confronti di sei influencer che promuovevano contenuti finalizzati alla vendita di servizi che, secondo le promesse, avrebbero garantito “guadagni facili e sicuri”. Due di essi (Luca De Stefani, noto come “Big Luca”, e Michele Leka) sono stati sanzionati per un totale di 65.000 euro, per aver diffuso sistematicamente comunicazioni pubblicitarie senza le necessarie indicazioni di trasparenza, violando i diritti dei consumatori.

Le affermazioni, spiega Federconsumatori, con cui gli influencer promuovevano tali contenuti, non verificabili, erano prive di qualunque segnalazione pubblicitaria. Spesso i contenuti erano supportati da follower non autentici e recensioni straordinariamente ed esclusivamente positive.

Per gli altri influencer l’Autorità ha accolto gli impegni proposti: quali la rimozione di espressioni ingannevoli, l’inserimento di diciture pubblicitarie appropriate, il controllo della veridicità dei follower e l’adeguamento delle attività online alla normativa vigente.

Federconsumatori accoglie con favore l’intervento dell’AGCM, orientato alla tutela degli utenti nel mercato digitale, soprattutto in ambiti particolarmente sensibili come quello dell’“infobusiness” o, come abbiamo recentemente denunciato, quello delle diete raccomandate da sedicenti professionisti privi di qualsiasi certificazione (l’indagine è disponibile a questo link).

L’assenza di trasparenza, la diffusione di informazioni false o fuorvianti (se non addirittura pericolose), l’enfasi su risultati irrealistici e l’uso distorto della fiducia dei follower sono la nuova frontiera delle pratiche commerciali scorrette, e vanno contrastate con fermezza.

Federconsumatori continuerà a monitorare con attenzione queste pratiche e invita i cittadini a segnalare prontamente ogni fenomeno poco trasparente o di dubbia sicurezza.