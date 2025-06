Bari, la denuncia: “Giardini in stato di abbandono”

“Si inaugura di tutto, ma non ci si prende cura delle aree a verde che ci sono già”. La denuncia è del gruppo consiliare di FdI del Nunicipio 2.

“L’amministrazione centrale – su legge in una nota- in continuità con la precedente, inaugura continuamente nuove aree e giardini anche minuscoli – iniziative certamente lodevoli – ma dimentica completamente la manutenzione del patrimonio esistente. Il Municipio2, che vanta il maggior numero di aree verdi, si ritrova oggi con molte aree in totale stato di abbandono”.

È questo il caso dell’area di via Lucarelli ang. Via De Laurentis, dove il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Municipio II, dopo aver raccolto le numerose segnalazioni dei cittadini, si è recato personalmente per verificare la situazione.

“Ci chiediamo: cosa si sta aspettando?

Che divampi un incendio per intervenire finalmente con un’operazione di diserbamento, pulizia disinfestazione!

Noi del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Municipio2 attendiamo risposte certe ed immediate perche in cittadini baresi meritano rispetto”.