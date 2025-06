Prodotti alimentari contraffatti: 302 milioni di perdite in Italia

In Italia si perdono 302 milioni euro e oltre 648 posti di lavoro all’anno a causa della contraffazione di vini e bevande alcoliche. In occasione della Giornata mondiale contro la contraffazione, l’EUIPO lancia la campagna “Cosa c’è in tavola?” per accendere i riflettori su un’emergenza che colpisce il settore alimentare e delle bevande. Tra i prodotti più colpiti: vino, olio d’oliva, carne, formaggi e prodotti lattiero-caseari.

Secondo le ultime stime, solo la contraffazione di vini e bevande alcoliche genera ogni anno in Europa perdite per oltre 2,2 miliardi di euro e quasi 5.700 posti di lavoro. Dietro a queste attività si celano vere e proprie reti criminali internazionali: l’operazione OPSON 2024, condotta da Europol e Interpol, ha portato al sequestro di 22.000 tonnellate di alimenti e 850.000 litri di bevande contraffatte, smantellando 11 organizzazioni criminali.