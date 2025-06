Tumori pediatrici, l’80 per cento guarisce. Ma resta il vuoto di dati

L’80% dei bambini malati di cancro guarisce, ma per loro è difficile tenere traccia della propria storia clinica. Il Passaporto del Guarito permette di avere un documento che riporta nel dettaglio tutte le terapie, cure, interventi chirurgici ai quali si sono sottoposti. Parte da qui la collaborazione avviata tra Peter Pan, associazione che da oltre 30 anni è accanto a bambini e adolescenti malati di cancro, e la Fondazione Lottomatica.

In Italia, quasi 50.000 persone hanno avuto un tumore durante l’infanzia o l’adolescenza e l’hanno superato. Oggi hanno un’età compresa tra i 6 e i 55 anni e il 50% ha superato i 25. A questi ogni anno si aggiungono circa 1.200 nuovi guariti, cioè l’80% dei circa 1.500 nuovi casi di cancro pediatrico diagnosticati ogni anno. Per un adulto che è stato affetto da tumore da bambino è spesso difficile ricostruire la propria storia clinica, sapere quali terapie, esami e interventi ha subito in un’età in cui sono i genitori e i tutori a occuparsi delle scelte mediche. Soprattutto quando queste figure vengono a mancare. Pensando a loro, grazie al sostegno di Fondazione Lottomatica, Peter Pan rinnova il supporto al progetto del Passaporto del Guarito dell’Ospedale Bambino Gesù. Un documento, digitale o cartaceo, che riporta in modo dettagliato tutti i trattamenti ricevuti, farmaci, terapie e interventi chirurgici, oltre a eventuali complicanze riscontrate nel percorso di cura.

I futuri medici dei pazienti potranno, così, avere uno strumento per monitorare e prevenire possibili effetti a lungo termine delle cure e ricevere indicazioni per un follow-up su misura del paziente. La collaborazione tra Peter Pan e Fondazione Lottomatica prevede anche il supporto ai percorsi di riabilitazione (motoria, linguistica, psicologica) all’Ospedale Bambino Gesù per i bambini affetti da tumore. “Nelle nostre case accogliamo i bambini e le loro famiglie che vengono da fuori per curarsi e stiamo loro accanto nel periodo più difficile, quello della malattia. Ma anche la guarigione è un percorso lungo. Con questi progetti possiamo star loro accanto anche in questa fase”, spiega Roberto Mainiero, presidente di Peter Pan.