A Bari la LIGcA, la Lega Italiana Giovani chirurghi Articolari

La prima tappa si chiama appunto LIGcA NAZIONALE e si svolge al Nicolaus hotel dal 20 al 21 giugno. In questa fase i partecipanti sono divisi in gruppi che ruotano sulle cinque stanze messe a disposizione per le lezioni e le prove. Il “turno” in ciascuna sala termina con il completamento della prova a punteggio, che può essere in forma di quiz a risposta multipla, di simulazione software o di esercitazione pratica. Il completamento delle prove abilita il candidato all’esecuzione del test finale nazionale che dà, ai partecipanti, un punteggio extra e concorre a creare una vera e propria classifica.

“Quest’anno – spiega Moretti – focalizzeremo l’attenzione sui tendini, le terapie biologiche, la protesica di spalla e ginocchio, la traumatologia artroscopia-assistita. Il tutto attraverso un gioco che ha l’obiettivo di formare giovani specialisti e specializzandi sul campo, attraverso il confronto con i grandi professionisti ortopedici di Bari e di tutta Italia. Il capoluogo torna protagonista dello scenario ortopedico nazionale dopo la pausa imposta dalla pandemia”.

“Siamo molto orgogliosi – aggiunge Giuseppe Solarino, direttore dell’unità operativa di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico di Bari – di accogliere grandi professionisti da tutta Italia. Il confronto con altre realtà è sempre un investimento per la crescita professionale non solo dei più giovani ma di ognuno di noi. La nostra clinica negli ultimi anni è stata al centro di tante iniziative che hanno avuto il preciso obiettivo di rafforzare il nostro ruolo nell’ortopedia nazionale”.

I primi 40 giovani chirurghi classificati accedono alla seconda fase che si chiama LIGcA WATCHING. Si svolge nel periodo compreso tra luglio 2025 e febbraio 2026. Ad ognuno viene assegnato un SIAGASCOT teaching-center, ovvero una delle sessanta strutture ospedaliere o universitarie della rete societaria in cui lavora l’opinion leader di riferimento. In questa fase il partecipante è chiamato a dimostrare le proprie capacità in ambulatorio e in sala operatoria sotto l’occhio del proprio tutor che, a seguito anche di quiz con domande a tema, rilascia un punteggio definitivo sommando i punteggi di ogni singola giornata. Accedono alla fase successiva i venti migliori candidati.

La terza fase è la FINALE LIGcA-LAB, che si tiene ad inizio 2026, prima del Congresso Nazionale SIAGASCOT, in tre sedi: Verona in Italia, Monaco in Germania e Londra in Gran Bretagna. La tappa dura due giorni durante i quali i partecipanti si sfidano testa a testa su postazioni cadaver-lab, eseguendo ognuno 4 prove (2 a tema artroscopia di ginocchio, 2 a tema protesica di ginocchio), valutate con schede a punteggio oggettive. In questa fase i tutor sono meri assistenti, rispondendo solo ai comandi impartiti al tavolo dal partecipante che è sempre il “primo operatore”. Ogni prova ha un tempo massimo. In chiusura di ogni giornata viene somministrato un quiz di valutazione avanzata che restituisce punteggio al partecipante. È qui che viene eletto il campione nazionale che accede, insieme agli altri finalisti, a progetti di scambio con le altre nazioni in tutto il mondo.