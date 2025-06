Bari, allarme erba incolta: “Forasacchi pericolosi per animali”

Era incolta, sterpaglie, degrado e assenza di manutenzione. È così che si presentano alcuni tratti della città. Fattore quest’ultimo che, secondo quanto denunciato da alcuni proprietari di cani, rappresenta un vero e proprio pericolo per gli amici a quattro zampe per via della presenza di forasacchi. Diverse le denunce e le segnalazioni che provengono da diverse zone della città. Tante le lamentele che corrono inoltre sui social.

“Aumentano i forasacchi pericolosi per i cani in città”, denuncia un cittadino. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri. “Pulizia fino a un certo punto della strada, poi erbacce e forasacchi”, scrive un altro. “Anche sulle strade senza erba è pieno di forasacchi, ormai è uno schifo totale”, evidenzia un altro. “Passeggiare con il cane nelle zone verdi rappresenta un pericolo – denuncia infine un cittadino del Municipio 5 – anche sul lungomare di Palese per esempio è sempre un’incognita, ci sono zone abbandonate a se stesse e scarsa manutenzione, lo stesso nei parchetti o nella zona 167. Così rischiano i nostri amici a quattro zampe, ma anche noi. Ci sono spesso blatte e topi, non si può così, è una vergogna”, conclude.