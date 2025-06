Sicurezza, in Puglia parte la rivoluzione hi-tech delle strade

Sarà la Puglia a ospitare il primo sistema al mondo in grado di monitorare lo stato delle strade unendo i dati rilevati direttamente dai pneumatici a quelli raccolti tramite telecamere. È quanto prevede l’accordo siglato tra Regione Puglia e Pirelli, presentato in conferenza stampa nella sede della Presidenza della Regione, alla presenza del governatore Michele Emiliano e del vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera.

Un progetto all’avanguardia che coniuga la tecnologia Cyber Tyre di Pirelli – capace di analizzare asfalto e irregolarità grazie a sensori posizionati all’interno dei pneumatici – con la tecnologia svedese Univrses, che tramite telecamere a bordo veicolo monitora segnaletica e condizioni visive della strada. L’obiettivo: realizzare una mappa dettagliata e costantemente aggiornata della “salute” della rete viaria pugliese.

L’iniziativa, che non comporta alcun onere per la Regione, prevede l’utilizzo di una flotta di veicoli “cyber” in servizio per la pubblica amministrazione, dotati di entrambi i sistemi. I dati raccolti saranno trasmessi a un cloud, elaborati e messi a disposizione della Regione attraverso dashboard digitali consultabili in tempo reale. I primi veicoli, forniti da Ayvens – società leader nel noleggio a lungo termine – saranno operativi già da luglio.

“Siamo orgogliosi di portare avanti un’intesa che guarda al futuro e alla sicurezza dei cittadini – ha commentato il presidente Emiliano –. Quando si mettono a sistema tecnologia, innovazione e collaborazione pubblico-privato, nascono progetti capaci di fare la differenza. Il nostro obiettivo è avere strade più sicure, gestite in modo più intelligente”. Il progetto pugliese si inserisce in un contesto più ampio di sperimentazioni già avviate da Pirelli, come quella con Movyon (Gruppo Autostrade per l’Italia), per il monitoraggio delle infrastrutture autostradali. A Bari, inoltre, dal 2022 è attivo il Digital Solutions Center di Pirelli, software factory dedicata all’innovazione digitale, in collaborazione con Università e Politecnico di Bari.

“Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di innovazione – ha sottolineato Tronchetti Provera –. Il Cyber Tyre è una delle tecnologie chiave per la mobilità del futuro. Con il supporto delle istituzioni pugliesi e delle università, stiamo costruendo un centro di competenza digitale a livello internazionale. Siamo pronti a valutare nuovi investimenti nella Regione, che sta diventando un punto di riferimento fondamentale per il nostro sviluppo nel Sud Italia”. Con l’attivazione del sistema di monitoraggio integrato, la Puglia punta non solo a migliorare la manutenzione stradale, ma anche a rafforzare il proprio ruolo nel panorama dell’innovazione tecnologica, offrendo un modello replicabile su scala nazionale e internazionale.