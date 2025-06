Bari, controlli sul territorio: rintracciati 5 stranieri irregolari

Nella giornata di ieri, a seguito di un’attività di controllo del territorio condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Putignano, sono stati rintracciati tre cittadini di nazionalità georgiana risultati irregolari sul territorio nazionale.

A seguito delle verifiche svolte anche dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari, nei confronti dei tre cittadini georgiani, gravate da precedenti di Polizia, in particolare per reati contro il patrimonio, sono stati adottati i provvedimenti di espulsione e trattenimento presso il C.P.R. di Bari Palese, disposti dal Questore di Bari.

Nella stessa giornata, il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari ha proceduto anche al rimpatrio di due cittadini di nazionalità albanese. Uno dei cittadini era stato trattenuto presso il C.P.R. di Bari Palese dal 5 giugno 2025, in quanto colpito da un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Teramo. Il secondo, con numerosi precedenti di Polizia, era detenuto presso la Casa Circondariale di Bari ed è stato rimpatriato in esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Bari in data 5 maggio 2025.

L’attività svolta conferma l’impegno continuo della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della normativa sull’immigrazione e la sicurezza del territorio, operando in sinergia con le autorità amministrative e giudiziarie.