Bari, dall’università mozione di condanna contro Israele

Il Consiglio del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università Aldo Moro di Bari ha approvato una mozione con cui condanna duramente le azioni del governo israeliano nei confronti della popolazione palestinese, degli obiettori di coscienza e dei dissidenti. Il documento esprime “la più ferma condanna per le gravissime violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario” e si unisce “alle voci nazionali e internazionali che denunciano lo sterminio e invocano il rispetto del diritto alla vita, all’alimentazione, alla salute e all’istruzione”.

Nel testo si chiede l’immediata cessazione delle ostilità, un cessate il fuoco duraturo, la liberazione degli ostaggi, la riapertura dei corridoi umanitari e il ritiro delle truppe israeliane dai territori occupati, in difesa dell’autodeterminazione del popolo palestinese. Il Consiglio invita inoltre a estendere ai colleghi palestinesi le stesse misure di accoglienza già riservate agli accademici ucraini nel 2022, come l’istituzione di posizioni per visiting professor. In caso di collaborazioni con istituzioni accademiche israeliane, si raccomanda che gli interlocutori abbiano preso esplicitamente le distanze dalle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale.