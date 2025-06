Bari, incendio al porto. Fiamme alte e fumo nero

Un incendio è al momento in corso all’interno del porto, zona Marisabella. Il fumo è alto ed è visibile dalle strade limitrofe. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione un tir carico di materiale cartaceo avrebbe preso fuoco, ancora non si conoscono le cause. Una nube di fumo alta e nerissima si è alzata verso il cielo. Sul posto sono presenti quattro squadre dei vigili del fuoco per evitare che il rogo si propaghi agli altri autotreni presenti.