Laurea ad honorem in pianoforte jazz a Checco Zalone: il conservatorio di Foggia incorona Luca Medici

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Da icona della comicità nazionale a dottore in musica jazz. Pasquale Luca Medici, per tutti Checco Zalone, riceverà la laurea ad honorem in pianoforte jazz dal Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia. Un riconoscimento accademico che celebra una dimensione artistica straordinaria, spesso oscurata dai suoi record al botteghino ma profondamente radicata nella sua storia e nel suo percorso professionale. La cerimonia ufficiale è fissata per il prossimo 23 giugno, alle ore 18:00, nella suggestiva cornice dell’anfiteatro del Conservatorio di Rodi Garganico.

L’evento si inserisce nel ricco programma della ventunesima edizione del Rodi Jazz Fest, una delle kermesse musicali più attese del territorio. Come prevede il protocollo accademico, nel corso del conferimento Luca Medici salirà in cattedra per tenere una lectio magistralis, durante la quale musica e ironia si fonderanno per raccontare la sua evoluzione al pianoforte.”Un riconoscimento – spiega il Conservatorio in una nota ufficiale – attribuito a un artista capace di coniugare comicità ed eccellenti qualità musicali, valorizzandone in particolare una dimensione meno nota al grande pubblico ma profondamente radicata nel suo percorso professionale: quella di pianista jazz”.

Il tributo a Zalone sarà il culmine di una quattro giorni interamente dedicata alle note sincopate. Il festival prenderà il via già domenica 21 giugno con “Remembering Miles”, un atteso omaggio a Miles Davis. L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Mark Sherman, vibrafonista di fama internazionale, che si esibirà insieme ai docenti e agli studenti del conservatorio foggiano, offrendo un viaggio nell’eredità del leggendario trombettista americano e preparando il terreno per il gran finale con il nuovo “dottore” della musica pugliese.