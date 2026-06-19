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Bari, nuova area giochi a Carbonara: al via i lavori di restyling

Grazie a diverse fonti di finanziamento, negli ultimi mesi sono state già inaugurate oltre venti aree giochi

Pubblicato da: redazione | Ven, 19 Giugno 2026 - 08:58
18-06-26 al via i lavori di riqualificazione dell'area ludica in piazza Trieste a Ceglie
  • 2 min
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Nell’ambito dell’accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria e incremento dell’arredo urbano ed attrezzature ludiche in aree a verde e parchi gioco appartenenti al Municipio IV, è partito l’intervento di riqualificazione dell’area giochi in piazza Trieste, a Carbonara, finanziato con un importo di circa 13mila euro.

Nel dettaglio, i lavori prevedono la rimozione dei vecchi giochi presenti sull’area, ormai vetusti, e la sostituzione degli stessi con nuove attrezzature. Nel corso dell’intervento, saranno installati un’altalena con cesto inclusiva per bambini e bambine di tutte le età, una campana disegnata a terra, un gioco a molla. Saranno, inoltre, sostituiti integralmente 40 metri quadri di pavimentazione antitrauma.

Grazie a diverse fonti di finanziamento, negli ultimi mesi sono state già inaugurate oltre venti aree giochi, tra cui quelle situate in piazza della Torre a Torre a Mare, in piazza Umberto, nel parco degli Aquiloni (Picone), nel giardino dedicato a Palmina Martinelli (Poggiofranco), in via Tramonte e in via Cosenza al San Paolo, in via Oberdan, nel Parco per tutti (Torre a Mare), nella pineta San Francesco, in via Livatino (Carbonara), in piazza Capitaneo (Palese), in piazza Don Vito Magrassi (Palese), nel giardino Peppino Impastato (Catino), in via Fiore (San Paolo), nel giardino Alan Kurdi (via Carrante), nel parco di Loseto, in via Pantanelli, nel giardino Don Vito Marotta (Loseto), in viale Kennedy (area fitness), in via Carlo Massa (San Paolo), nel giardino Baden Powell (Madonnella) e in piazza San Francesco (Santo Spirito).

I numerosi interventi sono resi possibili anche grazie ai fondi annualmente a disposizione dei cinque Municipi sull’arredo urbano.

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