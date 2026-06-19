Rivoluzione della viabilità a Bari vecchia: si accende il nuovo varco elettronico Ztl al Castello Svevo

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Amtab comunica che a seguito dell’Ordinanza n. 2026/185/00013 della Ripartizione Infrastrutture – Viabilità e Opere Pubbliche del 15.06.2026, a partire dal 1° luglio 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni, adottate dall’Amministrazione Comunale, che interesseranno la viabilità e la sosta nel centro storico di Bari, con particolare riferimento all’area compresa tra il Castello Svevo e piazzale Monsignor Michele Mincuzzi. I provvedimenti, definiti dall’Amministrazione Comunale al termine di un confronto con residenti, commercianti e Municipio I, puntano a migliorare la fruibilità del borgo antico, aumentare la sicurezza dei pedoni e ottimizzare la disponibilità di parcheggi per gli utenti autorizzati.

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è stata programmata al termine dei principali interventi infrastrutturali che hanno interessato l’area, tra cui le opere legate alla realizzazione delle corsie del Bus Rapid Transit (BRT) e il nuovo tronco della rete AQP in prossimità del Castello Svevo. Tra le principali novità è prevista l’attivazione del varco elettronico ZTL in piazza Federico II di Svevia, all’angolo con piazza Massari. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati alle operazioni di carico e scarico nelle giornate feriali, nelle fasce orarie 9-11 e 16- 18.

La misura è finalizzata a ridurre il transito dei veicoli non autorizzati e a migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici dell’area. Cambierà anche la destinazione dell’area di sosta di piazzale Monsignor Michele Mincuzzi, che diventerà un parcheggio pertinenziale riservato ai residenti e agli utenti in possesso di pass ZTL e ZSR-D. L’utilizzo sarà consentito tutti i giorni, senza limitazioni di orario. Gli stalli riservati ai residenti e agli utenti in possesso di pass ZTL e ZSR-D saranno identificati dalla segnaletica gialla già presente nell’area. Gli stalli collocati lungo il perimetro esterno del piazzale resteranno invece accessibili a tutti gli utenti come parcheggi a pagamento. La tariffazione sarà attiva nei giorni lavorativi, dalle 8.30 alle 20.30. Nell’ambito della riorganizzazione saranno inoltre realizzati nuovi spazi dedicati alle operazioni di carico e scarico lungo via Ruggiero il Normanno, in prossimità del Castello

Svevo.

Resterà pienamente utilizzabile il varco di Santa Chiara, che continuerà a garantire l’accesso e la percorrenza dell’area circostante piazzale Mincuzzi. Diventerà definitiva, infine, la pedonalizzazione di Strada Arco Basso, dopo la fase sperimentale avviata nei mesi scorsi, in continuità con gli interventi di pedonalizzazione già realizzati in altre aree di Bari Vecchia. Le nuove misure si inseriscono nel più ampio percorso di riqualificazione e valorizzazione di Bari Vecchia, interessata recentemente da diversi interventi sulla mobilità sostenibile e dalle opere connesse alla realizzazione delle corsie del Bus Rapid Transit (BRT). Nei giorni precedenti all’entrata in vigore delle nuove disposizioni saranno promosse attività informative rivolte a residenti, operatori commerciali e utenti dell’area interessata. AMTAB invita cittadini e utenti a prestare attenzione alla nuova segnaletica e alle disposizioni che entreranno in vigore dal 1° luglio, così da favorire una gestione più ordinata e sicura degli spazi pubblici del centro storico.