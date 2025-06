Fabio Caserta è il nuovo allenatore del Bari: contratto fino al 2027

La SSC Bari ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore: sarà Fabio Caserta a guidare la Prima Squadra biancorossa. Per il tecnico calabrese, classe 1978, è stato siglato un accordo fino a giugno 2027. Nativo di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, Caserta vanta una lunga carriera da calciatore, vissuta principalmente tra Serie A e Serie B con le maglie di Catania, Palermo, Atalanta e Juve Stabia. Proprio con i campani chiude la sua esperienza da centrocampista nella stagione 2014-2015, per poi avviare la carriera in panchina.

Il debutto da tecnico arriva nella stagione 2017-2018 proprio con la Juve Stabia, dove si fa notare per organizzazione di gioco e risultati. L’apice arriva l’anno successivo, con la vittoria del Girone C di Serie C e la promozione diretta in B, conquistata con diverse giornate d’anticipo e suggellata dalla prestigiosa Panchina d’Oro. Nel 2020-2021 Caserta porta subito il Perugia in Serie B, confermando le sue doti nella gestione dei gruppi e nella valorizzazione delle rose. Poi l’avventura al Benevento, culminata con la semifinale playoff, e le successive esperienze a Cosenza e, nella scorsa stagione, a Catanzaro, dove ha centrato ancora una semifinale playoff.

Caserta raccoglie l’eredità pesante di Moreno Longo in un contesto ambientale tutt’altro che semplice: ripartire dopo una stagione deludente e riportare entusiasmo tra i tifosi biancorossi saranno compiti tutt’altro che facili per il nuovo tecnico.

