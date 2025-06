Al via ai saldi estivi: in Puglia si parte il 5 luglio

Il 5 luglio è la data scelta per l’inizio dei saldi estivi 2025 in Italia, con l’eccezione delle province di Trento e Bolzano, dove sono previste date diverse. Lo stesso giorno è stato scelto anche per la Puglia. Le svendite stagionali termineranno il 2 settembre. C’è il consueto divieto di vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.