Bari, fumo dal motore: nel panico si lancia dall’auto in corsa

Si è lanciato dall’auto in corsa spaventato dal fumo e fiamme che uscivano dal vano motore. Mentre procedeva sulla statale 100 in direzione Bari un uomo probabilmente preso dal panico, (forse anche perché l’auto è alimentata a GPL) ha aperto la portella e si è lanciato dal veicolo in corsa. L’auto fortunatamente ha sbattuto sul lato destro della statale, su un muretto di recinzione della carreggiata fermandosi al lato. I vigili del fuoco supportati della presenza della Polizia Locale del Comune di Casamassima hanno messo in sicurezza l’auto. Presente sul posto anche l’ANAS per supporto alla viabilità oltre il 118 che portava via l’uomo sessantenne in codice rosso. E’ successo questa mattina intorno alle 7.30.