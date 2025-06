Start Cup Puglia 2025, candidature fino al 19 settembre

Fino al 19 settembre è possibile candidarsi alla Start Cup Puglia 2025, il Premio regionale per l’innovazione organizzato da ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione, in collaborazione con Regione Puglia, Comitato promotore e PNI – Premio nazionale per l’innovazione.

La competizione, giunta quest’anno alla sua 18esima edizione, premia le nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza, offrendo la possibilità di trasformare un’idea di business in un’impresa vera e propria, attraverso attività di accompagnamento progettuale, assistenza tecnica e premi in denaro fino a 10mila euro.

In 17 edizioni, dal 2008, hanno partecipato alla competizione 610 piani di impresa innovativa, tra questi le Giurie hanno individuato complessivamente 66 vincitori, di cui 55 hanno poi costituito la loro impresa in Puglia.

“Start Cup Puglia – spiega la Presidente di ARTI Luisa Torsi – è ormai una garanzia per sturtupper e aspiranti imprenditori della nostra regione e non solo. Un’iniziativa che conferma il nostro impegno costante nel promuovere l’innovazione, la creatività e l’imprenditorialità sul nostro territorio. Come ARTI crediamo fermamente nel talento e nella capacità delle startup di generare cambiamento e valore, per questo vogliamo creare le condizioni per farle prosperare, offrendo percorsi di accompagnamento, mentoring, accesso a una rete qualificata di investitori e partner. Anche quest’anno invitiamo tutte le startup a partecipare a Start Cup Puglia, per costruire, insieme, il futuro dell’economia regionale”.

Dopo la chiusura della prima fase “Formulazione dell’Idea Imprenditoriale” strutturata in sessioni di accompagnamento progettuale (45 i team che ne hanno fatto richiesta), il 16 giugno si apre la seconda fase denominata “Gara dei Business Plan”.

L’iniziativa si rivolge a Team di aspiranti imprenditori, con un minimo di due soggetti, che intendono avviare in Puglia un’impresa innovativa, oppure imprese innovative costituite nel 2024, purché abbiano avviato l’attività a partire da ottobre 2024.

Per competere dovranno compilare un Business Plan e Executive Summary, il cui fac-simile è già disponibile sul sito della competizione, allegando eventualmente anche un documento, la Lettera di Endorsement, sottoscritta da Università e/o Dipartimenti Universitari e/o altri Enti e Istituti Scientifici e di Ricerca, in cui si evidenzia il supporto alla candidatura dei progetti da parte delle strutture scientifiche.

Tutti i documenti dovranno essere caricati sul portale dell’iniziativa a questo link: https://www.startcup.puglia.it/invia-il-tuo-business-plan/al sino al alle ore 12 del 19 settembre.

Quattro le categorie in gara:

Life Science-MEDTech” – prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone

prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone “ICT” – soluzioni e applicazioni digitali rivolte soprattutto a Intelligenza Artificiale, Realtà Estesa, Robotica/Automazione, produzione additiva Gemelli Digitali, prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle Tecnologie dell’informazione

– soluzioni e applicazioni digitali rivolte soprattutto a Intelligenza Artificiale, Realtà Estesa, Robotica/Automazione, produzione additiva Gemelli Digitali, prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle Tecnologie dell’informazione “Cleantech & Energy ” – prodotti e/o servizi innovativi orientati all’Economia Circolare

” – prodotti e/o servizi innovativi orientati all’Economia Circolare “Industrial” – prodotti e/o servizi innovativi per tutte quelle produzioni industriali che non ricadono nelle categorie precedenti.

Il progetto verrà sottoposto alla valutazione di esperti del settore per delineare una rosa di finalisti a cui è riservata la frequenza di un Boot Camp per prepararsi alla finale, quando le migliori proposte in gara si sfideranno durante una pitch session competitiva per aggiudicarsi i seguenti premi: 10.000 euro per il 1° classificato; 7.000 euro per il 2° classificato; 5.000 euro per il 3° classificato; 3.000 euro per il 4° classificato. I quattro vincitori parteciperanno alla Finale del PNI in programma il 4 e 5 dicembre a Ferrara.

La Giuria proclamerà, inoltre, il vincitore assoluto di Start Cup Puglia 2025 che riceverà la menzione speciale di “Premio Regionale per l’Innovazione”.

Le altre tre menzioni speciali, assegnate sempre nel corso della finale sono: “Social Innovation”, per il miglior progetto di innovazione sociale; “Imprenditoria femminile, per il miglior progetto a maggioranza femminile o che abbia un vertice donna; “Design”, per il miglior progetto in grado di unire estetica, funzionalità, qualità delle prestazioni e sostenibilità. Sarà inoltre assegnata la menzione speciale per l’“Università e/o EPR più imprenditoriale”, destinata a quell’Università e/o EPR che ha sottoscritto il maggior numero di Lettere di Endorsement (in cui si evidenzia il supporto alla candidatura dei progetti candidati da parte delle strutture scientifiche).

La Giuria assegnerà infine un premio speciale di 2.000 euro “Green and Blue climate change” per il miglior progetto di impresa in grado di contrastare il cambiamento climatico.

Il Team vincitore del Premio sarà anche invitato a competere, per la stessa categoria, durante la finale del PNI 2025 a Ferrara.